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Регион
Опубликовано 29 января 2023, 15:39

В Швеции не знают, сколько продлится пауза в переговорах с Турцией по НАТО

В Швеции пока не знают, насколько долгой окажется пауза в диалоге с Турцией по вопросу вступления страны в НАТО. Об этом заявил шведский представитель в переговорах Оскар Стенстрём.

"Я надеюсь связаться со своим коллегой по телефону на следующей неделе в любом случае, но, когда мы встретимся физически, пока не ясно", — сказал он в эфире Шведского радио, добавив, что в диалоге с Турцией и правда наступила пауза.

По его словам, стороны пришли к выводу, что и правда нет смысла вести "доверительные беседы и встречаться". Не исключено, что таким образом можно испортить ситуацию, поэтому лучше работать отдельно.

Швеция надеется договориться с Турцией о вступлении в НАТО летом
Швеция надеется договориться с Турцией о вступлении в НАТО летом

Как уже писал Лайф, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеции больше не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО. Поводом для такого решения послужила акция с сожжением Корана, после которого Анкара отменила визит министра обороны Швеции. Кстати, в российском МИД назвали сожжение священной книги безобразной и провокационной атакой на ислам.

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Николь Вербер
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