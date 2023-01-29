В Швеции не знают, сколько продлится пауза в переговорах с Турцией по НАТО

В Швеции пока не знают, насколько долгой окажется пауза в диалоге с Турцией по вопросу вступления страны в НАТО. Об этом заявил шведский представитель в переговорах Оскар Стенстрём.

"Я надеюсь связаться со своим коллегой по телефону на следующей неделе в любом случае, но, когда мы встретимся физически, пока не ясно", — сказал он в эфире Шведского радио, добавив, что в диалоге с Турцией и правда наступила пауза.