В Швеции не знают, сколько продлится пауза в переговорах с Турцией по НАТО
В Швеции пока не знают, насколько долгой окажется пауза в диалоге с Турцией по вопросу вступления страны в НАТО. Об этом заявил шведский представитель в переговорах Оскар Стенстрём.
"Я надеюсь связаться со своим коллегой по телефону на следующей неделе в любом случае, но, когда мы встретимся физически, пока не ясно", — сказал он в эфире Шведского радио, добавив, что в диалоге с Турцией и правда наступила пауза.
По его словам, стороны пришли к выводу, что и правда нет смысла вести "доверительные беседы и встречаться". Не исключено, что таким образом можно испортить ситуацию, поэтому лучше работать отдельно.
Как уже писал Лайф, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеции больше не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО. Поводом для такого решения послужила акция с сожжением Корана, после которого Анкара отменила визит министра обороны Швеции. Кстати, в российском МИД назвали сожжение священной книги безобразной и провокационной атакой на ислам.
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