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29 января, 13:32

Папа римский указал на "спирали смерти" и призвал Израиль с Палестиной к поиску мира

Папа римский Франциск после серии нападений призвал Израиль и Палестину к поиску мира

На фоне ряда терактов, которые в эти дни произошли в Израиле и Палестине, папа римский Франциск призвал государства к поиску мира. Слова он произнёс после традиционной воскресной проповеди.

Как подчеркнул Франциск, ежедневно растущая в данных странах "спираль смерти" мешает возникновению доверия и мира между израильским и палестинским народами. Он напомнил, что десятки палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля.

"Я призываю оба правительства и международное сообщество незамедлительно найти пути, которые будут включать диалог и искренний поиск мира", — сказал понтифик.

Ранее Лайф рассказывал, что в Восточном Иерусалиме произошло два инцидента со стрельбой, которые полиция квалифицировала как теракты. Так, вечером 27 января в синагоге в еврейском квартале Неве Яаков погибло семь человек. Сотрудникам спецслужб удалось нейтрализовать преступника, в рамках расследования задержано более 40 человек. Ещё один теракт произошёл утром 28 января в Городе Давида, где злоумышленником оказался 13-летний мальчик. Подросток устроил стрельбу и ранил двух человек, но сам получил пулю и был госпитализирован.

После кровавого теракта у синагоги в Иерусалиме задержано более 40 человек

После кровавого теракта у синагоги в Иерусалиме задержано более 40 человек

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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