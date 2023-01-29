Папа римский указал на "спирали смерти" и призвал Израиль с Палестиной к поиску мира

На фоне ряда терактов, которые в эти дни произошли в Израиле и Палестине, папа римский Франциск призвал государства к поиску мира. Слова он произнёс после традиционной воскресной проповеди.

Как подчеркнул Франциск, ежедневно растущая в данных странах "спираль смерти" мешает возникновению доверия и мира между израильским и палестинским народами. Он напомнил, что десятки палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля.