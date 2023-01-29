Папа римский указал на "спирали смерти" и призвал Израиль с Палестиной к поиску мира
Папа римский Франциск после серии нападений призвал Израиль и Палестину к поиску мира
На фоне ряда терактов, которые в эти дни произошли в Израиле и Палестине, папа римский Франциск призвал государства к поиску мира. Слова он произнёс после традиционной воскресной проповеди.
Как подчеркнул Франциск, ежедневно растущая в данных странах "спираль смерти" мешает возникновению доверия и мира между израильским и палестинским народами. Он напомнил, что десятки палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля.
"Я призываю оба правительства и международное сообщество незамедлительно найти пути, которые будут включать диалог и искренний поиск мира", — сказал понтифик.
Ранее Лайф рассказывал, что в Восточном Иерусалиме произошло два инцидента со стрельбой, которые полиция квалифицировала как теракты. Так, вечером 27 января в синагоге в еврейском квартале Неве Яаков погибло семь человек. Сотрудникам спецслужб удалось нейтрализовать преступника, в рамках расследования задержано более 40 человек. Ещё один теракт произошёл утром 28 января в Городе Давида, где злоумышленником оказался 13-летний мальчик. Подросток устроил стрельбу и ранил двух человек, но сам получил пулю и был госпитализирован.
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