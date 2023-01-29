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Регион
Опубликовано 29 января 2023, 13:26
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Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по автомобильному мосту в Запорожье

Рогов: ВСУ нанесли удар из HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в Запорожье

Украинские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS мост через реку Молочную в Запорожской области. В результате случившегося есть погибшие, заявил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 12:30 украинские террористы нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в посёлке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области", — написал он.

Рогов уточнил, что есть погибшие и раненые среди мирного населения. О подробностях инцидента он обещал рассказать позже.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли из миномётов курский посёлок Краснооктябрьский. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

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ТАСС / ZUMA / Senior Airman Beaux Hebert

Никита Осипов
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