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29 января, 13:26

Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по автомобильному мосту в Запорожье

Рогов: ВСУ нанесли удар из HIMARS по автомобильному мосту через реку Молочную в Запорожье

Украинские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS мост через реку Молочную в Запорожской области. В результате случившегося есть погибшие, заявил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 12:30 украинские террористы нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в посёлке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области", — написал он.

Рогов уточнил, что есть погибшие и раненые среди мирного населения. О подробностях инцидента он обещал рассказать позже.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли из миномётов курский посёлок Краснооктябрьский. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA / Senior Airman Beaux Hebert

Никита Осипов

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