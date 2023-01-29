ВСУ обстреляли из миномётов курский посёлок Краснооктябрьский
Курский губернатор Старовойт сообщил о миномётном обстреле ВСУ посёлка Краснооктябрьского
Посёлок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области попал под миномётный обстрел со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, никто из мирных жителей не пострадал.
"Зафиксировано 12 прилётов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино", — написал он в телеграм-канале.
Сейчас на месте работают аварийные бригады, которые в ближайшее время восстановят энергоснабжение, добавил Старовойт.
Ранее Лайф писал, что ВСУ атаковали село Горналь Курской области. Как заявил губернатор региона Роман Старовойт, в результате действий украинских бойцов пострадали два человека.
ТАСС / Река Александр