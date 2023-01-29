Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 30 января, проведёт переговоры с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари. Как сообщили в МИД РФ, стороны обсудят текущую ситуацию на Украине, в Сирии и дальнейшее взаимодействие в ООН и ШОС.

"Руководители внешнеполитических ведомств России и Пакистана обсудят пути развития сотрудничества на ключевых направлениях. Основное внимание будет уделено обсуждению актуальных международных вопросов с акцентом на взаимодействие в рамках ООН и ШОС", — сказано в сообщении ведомства.

Вместе с тем министры поговорят о борьбе с терроризмом, "а также ряде региональных сюжетов, в том числе о положении дел в Афганистане, Сирии, на Украине".