Лавров обсудит с пакистанским коллегой ситуацию на Украине
Глава МИД Лавров обсудит с пакистанским коллегой Бхутто Зардари Украину, Сирию и Афганистан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 30 января, проведёт переговоры с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари. Как сообщили в МИД РФ, стороны обсудят текущую ситуацию на Украине, в Сирии и дальнейшее взаимодействие в ООН и ШОС.
"Руководители внешнеполитических ведомств России и Пакистана обсудят пути развития сотрудничества на ключевых направлениях. Основное внимание будет уделено обсуждению актуальных международных вопросов с акцентом на взаимодействие в рамках ООН и ШОС", — сказано в сообщении ведомства.
Вместе с тем министры поговорят о борьбе с терроризмом, "а также ряде региональных сюжетов, в том числе о положении дел в Афганистане, Сирии, на Украине".
Ранее президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой Ирана Ибрахимом Раиси.Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.
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