Число пострадавших из-за землетрясения в Иране достигло 973

Количество пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана в городе Хой приближается к тысяче: по последним данным, ранения получили 973 человека. Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В результате вчерашнего землетрясения в городе Хой 973 человека пострадали, трое погибли. Раненые направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были доставлены в городскую больницу Хоя, остальные — в больницы в Сельмаса и Чайпара", — приводит агентство его слова.