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29 января, 11:30

Число пострадавших из-за землетрясения в Иране достигло 973

<p>Последствия землетрясения. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Sazari2015" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sazari2015</a></p>

Последствия землетрясения. Обложка © Twitter / Sazari2015

Количество пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана в городе Хой приближается к тысяче: по последним данным, ранения получили 973 человека. Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В результате вчерашнего землетрясения в городе Хой 973 человека пострадали, трое погибли. Раненые направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были доставлены в городскую больницу Хоя, остальные — в больницы в Сельмаса и Чайпара", — приводит агентство его слова.

Как писал Лайф, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Изначально сообщалось о 300 пострадавших в Хое и семерых — в городе Сельмас. Позже число раненых увеличилось до 664, как минимум трое погибли.

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Оксана Попова
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