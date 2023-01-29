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29 января, 11:19

Негодным к службе украинским чиновникам напомнили о запрете на выезд за рубеж

Погранслужба Украины: Запрет на выезд за границу касается и непригодных к службе чиновников

Запрет на выезд за границу украинских чиновников также касается и непригодных к военной службе лиц, заявил спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Об этом пишет издание "Украинская правда".

Демченко подчеркнул, что выезд за границу касается чёткого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации.

"Лица, не годные к военной службе, не могут покидать Украину, если [они] есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше", — сказал представитель ведомства.

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Напомним, что Правительство Украины приняло постановление, запрещающее чиновникам покидать территорию государства без веских причин. Пересекать границу можно в служебных, медицинских целях, а также для ухода за несовершеннолетними детьми.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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