Негодным к службе украинским чиновникам напомнили о запрете на выезд за рубеж
Погранслужба Украины: Запрет на выезд за границу касается и непригодных к службе чиновников
Запрет на выезд за границу украинских чиновников также касается и непригодных к военной службе лиц, заявил спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Об этом пишет издание "Украинская правда".
Демченко подчеркнул, что выезд за границу касается чёткого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации.
"Лица, не годные к военной службе, не могут покидать Украину, если [они] есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше", — сказал представитель ведомства.
Напомним, что Правительство Украины приняло постановление, запрещающее чиновникам покидать территорию государства без веских причин. Пересекать границу можно в служебных, медицинских целях, а также для ухода за несовершеннолетними детьми.
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