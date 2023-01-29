Негодным к службе украинским чиновникам напомнили о запрете на выезд за рубеж

Запрет на выезд за границу украинских чиновников также касается и непригодных к военной службе лиц, заявил спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Об этом пишет издание "Украинская правда".

Демченко подчеркнул, что выезд за границу касается чёткого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации.

"Лица, не годные к военной службе, не могут покидать Украину, если [они] есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше", — сказал представитель ведомства.