Россиянка с мужем уже 8 месяцев живут в аду из-за куска катетера в лёгких дочери

10-месячная малышка из Екатеринбурга уже восемь месяцев живёт с куском катетера в лёгких. Её родители — Анастасия и Вадим Зыряновы — рассказали kp.ru, что переживают за жизнь дочери каждый раз, когда та начинает кашлять.

По словам матери, о том, что частичка силиконовой трубки оторвалась и попала девочке в вену, врачи сообщили сразу. Медики попытались выявить её с помощью УЗИ и флюорографии, но не успели — катетер попал в сердце. Оперировать ребёнка доктора отказались, аргументировав это тем, что хирургическое вмешательство малышка может не перенести.

Каждую неделю родители возили дочь на УЗИ, а через пару месяцев в больнице выявили, что частичка катетера попала в лёгочную артерию. В заключении написали, что здоровью ребёнка ничего не угрожает. Анастасия переживает, что в какой-то момент организм дочки начнёт отторгать инородное тело.

"Я практически не сплю. Мне нужно всегда контролировать, дышит она или нет. Днём Дашенька всё время со мной или мужем. Когда Вадим на работе, а мне нужно съездить по делам, помогают бабушки. Как только Даша начинает кашлять, сразу вздрагиваю. По ночам постоянно вскакиваю, чтобы убедиться, что всё в порядке. Это уже до маразма дошло", — пожаловалась женщина.