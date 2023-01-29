Путин собирается в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин может приехать на следующей неделе в Волгоградскую область — в день 80-летия победы в Сталинградской битве. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Глава государства намерен также провести совещание с членами Совета безопасности России, отмечается в передаче. При этом официально график Путина на ближайшую неделю ещё не озвучивался.