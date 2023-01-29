"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 января, 11:26

Путин собирается в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин может приехать на следующей неделе в Волгоградскую область — в день 80-летия победы в Сталинградской битве. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Глава государства намерен также провести совещание с членами Совета безопасности России, отмечается в передаче. При этом официально график Путина на ближайшую неделю ещё не озвучивался.

Степашин выступил за переименование Волгограда в Сталинград

Степашин выступил за переименование Волгограда в Сталинград

Напомним, 80-летие победы Советской армии в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. Битва стала одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Ранее в Кремле не исключили, что российский лидер Владимир Путин посетит Волгоград в торжественную дату.

Обложка ©

ТАСС / Метцель Михаил

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров