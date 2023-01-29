Валерия и Пригожин уволили охранника из-за съеденной на гастролях икры

Певица Валерия и её супруг продюсер Иосиф Пригожин попрощались со своим охранником из-за того, что он без ведома артистов заказывал на завтрак икру в неимоверных количествах. Об этом пара рассказала в эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Артисты отправились на очередные гастроли вместе с охранником и сказали, что тот может заказывать всё, что захочет. Валерия пояснила, что имела в виду любой полноценный завтрак или обед.

"При этом все организаторы знают, что я очень скромна в своих запросах. И вдруг после одного из южных маршрутов организаторы говорят: "А что случилось-то? Красная, чёрная икра. Она (Валерия. — Прим. Лайфа) ест как не в себя", — продолжила артистка.

Оказалось, что каждое утро охранник заказывал на завтрак икру, что в разы увеличило сумму затрат на гастроли певицы. Пригожин добавил, что в райдере его супруги о красной и чёрной икре не было и слова.