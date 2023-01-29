Шольц поделился ходом расследования о взрывах на "Северных потоках"

Подрывы на российских трубопроводах "Северный поток" всё ещё расследуются, о виновных можно будет говорить только после появления доказательств. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

"Взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании, расследование сложное и всё ещё продолжается. В таком конституционном государстве, как Германия, чиновники должны сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать. Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью, тогда мы скажем", — отметил он.

Шольц призвал не спекулировать на эту тему, а строго "придерживаться фактов в такие неспокойные времена". Канцлер напомнил про удар ракетами по территории Польши в ноябре 2022 года. Он отметил, что тогда тоже сначала было проведено расследование и никто не делал поспешных выводов.

"Оказалось, что это были ошибочные оборонительные ракеты с Украины… Однако мы не работаем с ложными обвинениями, а ждём результатов расследования", — подчеркнул Шольц, добавив, что удар по Польше со стороны ВСУ не снимает вины с России.