Несколько лыжников попали под лавину на курорте в Японии

Посетители японского горнолыжного курорта Цугаике пострадали после схода снежной лавины. Как сообщает агентство Kyodo, всё произошло сегодня рядом с деревней Отари префектуры Нагано. Точное количество попавших под лавину лыжников пока не известно.

"Лавина сошла около 14:30 (08:00 мск. — Прим. Лайфа) <...> В последние несколько дней в регионе наблюдался сильный снегопад, и скопившийся снег достиг 103 сантиметров по сравнению с 77 сантиметрами в пятницу вечером. Это означает, что существовала опасность поверхностного схода лавин, при котором сползает слой свежевыпавшего снега", — сказано в публикации Kyodo.

Свидетелем схода лавины на людей стал один из лыжников, который обратился в полицию. По его словам, инцидент произошёл на восточном склоне горы Хакуба Норикура высотой 2469 метров. По данным СМИ, некоторые из пострадавших до сих пор находятся без сознания.

На месте сейчас работают спасатели и правоохранители. Между тем в деревне Отари объявлено предупреждение о лавиноопасности. В соцсетях опубликовано фото, на котором, предположительно, видно, что рядом с горнолыжным курортом стоят таблички, предупреждающие об угрозе.