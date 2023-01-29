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29 января, 11:39

Несколько лыжников попали под лавину на курорте в Японии

Kyodo: Посетители японского горнолыжного курорта Цугаике пострадали после схода лавины

<p>Таблички с предупреждением об опасности рядом с горнолыжным курортом Цугаике. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Y2tor2/status/1619622942576627712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">きとり@紫電会</a></p>

Таблички с предупреждением об опасности рядом с горнолыжным курортом Цугаике. Фото © Twitter / きとり@紫電会

Посетители японского горнолыжного курорта Цугаике пострадали после схода снежной лавины. Как сообщает агентство Kyodo, всё произошло сегодня рядом с деревней Отари префектуры Нагано. Точное количество попавших под лавину лыжников пока не известно.

"Лавина сошла около 14:30 (08:00 мск. — Прим. Лайфа) <...> В последние несколько дней в регионе наблюдался сильный снегопад, и скопившийся снег достиг 103 сантиметров по сравнению с 77 сантиметрами в пятницу вечером. Это означает, что существовала опасность поверхностного схода лавин, при котором сползает слой свежевыпавшего снега", — сказано в публикации Kyodo.

Свидетелем схода лавины на людей стал один из лыжников, который обратился в полицию. По его словам, инцидент произошёл на восточном склоне горы Хакуба Норикура высотой 2469 метров. По данным СМИ, некоторые из пострадавших до сих пор находятся без сознания.

На месте сейчас работают спасатели и правоохранители. Между тем в деревне Отари объявлено предупреждение о лавиноопасности. В соцсетях опубликовано фото, на котором, предположительно, видно, что рядом с горнолыжным курортом стоят таблички, предупреждающие об угрозе.

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Никита Осипов

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