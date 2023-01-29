В Германии выступили против построенной на основе интересов Украины стратегии
FAZ: В Германии упрекнули Запад в выстраивании стратегии на основе интересов Украины
Политическая стратегия западных стран не должна основываться на одних только интересах Украины, заявил в своей публикации обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе.
"Нет ничего удивительного в том, что вслед за танками Украина начала требовать от Запада боевые самолёты. Но сначала союзникам киевского режима следует подождать и посмотреть, какой эффект возымеют на поле боя те боевые машины, которые он получит", — написал журналист.
Буссе отметил, что глава США Джо Байден, говоря о поставках на Украину танков Abrams, призвал не воспринимать этот шаг как прямую угрозу России. Подобную нерешительность американского президента можно объяснить не только техническими и логистическими причинами, добавил обозреватель.
Напомним, на этой неделе Америка приняла решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а Германия сообщила о поставке 14 танков Leopard 2. Инициативу поддержали не все. Шаг к эскалации уже осудили в ООН, а американский Конгресс потребовал от президента США Джо Байдена объяснить решение отправить Украине танки.