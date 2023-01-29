В Германии выступили против построенной на основе интересов Украины стратегии

Политическая стратегия западных стран не должна основываться на одних только интересах Украины, заявил в своей публикации обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе.

"Нет ничего удивительного в том, что вслед за танками Украина начала требовать от Запада боевые самолёты. Но сначала союзникам киевского режима следует подождать и посмотреть, какой эффект возымеют на поле боя те боевые машины, которые он получит", — написал журналист.