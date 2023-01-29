Группа ДДТ перенесла концерты в России
Группа ДДТ объявила о переносе своих концертов в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге
Группа ДДТ объявила о переносе своих концертов в трёх российских городах — Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Об этом говорится в заявлении на сайте коллектива.
"Вынуждены сообщить вам, что по не зависящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ: в Челябинске, запланированный на 17 февраля 2023 года; Магнитогорске, запланированный на 19 февраля 2023 года, и в Оренбурге, запланированный на 21 февраля 2023 года, переносятся на неопределённый срок", — сказано в сообщении.
Новые даты музыканты обещали сообщить, "как только появится такая возможность". При этом все приобретённые билеты не требуют обмена и будут действительны. Однако зрители, которые не хотят ждать, могут обратиться за возвратом денег. ДДТ поблагодарила поклонников, которые терпеливо ожидают выступлений.
Ранее Лайф рассказывал, что в августе 2022 года суд в Уфе оштрафовал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука за дискредитацию ВС России. Протокол на него был составлен после выступления перед восемью тысячами зрителей 18 мая в Уфе. Шевчук требовал отменить постановление и прекратить производство по делу. Но Верховный суд Башкирии оставил штраф в силе.
ТАСС / Рюмин Александр