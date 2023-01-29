Группа ДДТ перенесла концерты в России

Группа ДДТ объявила о переносе своих концертов в трёх российских городах — Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Об этом говорится в заявлении на сайте коллектива.

"Вынуждены сообщить вам, что по не зависящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ: в Челябинске, запланированный на 17 февраля 2023 года; Магнитогорске, запланированный на 19 февраля 2023 года, и в Оренбурге, запланированный на 21 февраля 2023 года, переносятся на неопределённый срок", — сказано в сообщении.