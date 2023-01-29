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29 января, 14:00

Группа ДДТ перенесла концерты в России

Группа ДДТ объявила о переносе своих концертов в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге

Группа ДДТ объявила о переносе своих концертов в трёх российских городах — Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Об этом говорится в заявлении на сайте коллектива.

"Вынуждены сообщить вам, что по не зависящим от группы и организаторов причинам концерты группы ДДТ: в Челябинске, запланированный на 17 февраля 2023 года; Магнитогорске, запланированный на 19 февраля 2023 года, и в Оренбурге, запланированный на 21 февраля 2023 года, переносятся на неопределённый срок", — сказано в сообщении.

Новые даты музыканты обещали сообщить, "как только появится такая возможность". При этом все приобретённые билеты не требуют обмена и будут действительны. Однако зрители, которые не хотят ждать, могут обратиться за возвратом денег. ДДТ поблагодарила поклонников, которые терпеливо ожидают выступлений.

Певица Монеточка отменила концерты в пяти российских городах

Певица Монеточка отменила концерты в пяти российских городах

Ранее Лайф рассказывал, что в августе 2022 года суд в Уфе оштрафовал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука за дискредитацию ВС России. Протокол на него был составлен после выступления перед восемью тысячами зрителей 18 мая в Уфе. Шевчук требовал отменить постановление и прекратить производство по делу. Но Верховный суд Башкирии оставил штраф в силе.

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ТАСС / Рюмин Александр

Никита Осипов

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