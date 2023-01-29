Французы отказываются от горячего душа из-за роста цен на ЖКХ

Французы пожаловались на необходимость экономить на коммунальных услугах из-за резкого скачка цен на газ, сообщает телеканал France 3. По словам журналистов, владельцы апартаментов в ЖК Amoureux в Тулузе вынуждены отказываться от горячего душа из-за того, что стоимость счетов за коммуналку выросла в три раза.

"Я приучаю детей к прохладному и очень короткому душу. Лицо моем холодной водой. Готовимся к лету, когда будет холодный душ", — рассказала в интервью телеканалу местная жительница Софи Паскель.

Она говорит, что сократить расходы на коммуналку может только за счёт экономии горячей воды. По словам Паскель, цены выросли с €140 до €400 в месяц и с зарплатой в €1100 у неё нет возможности платить по счетам.

Журналисты France 3 отмечают, что договор с поставщиком могут пересмотреть после снижения рыночных цен, а пока управляющая компания готова помочь только тем, кто оказался в самом тяжёлом положении.