Французы отказываются от горячего душа из-за роста цен на ЖКХ
Резкий скачок цен на ЖКХ во Франции заставил жительницу экономить на горячей воде
Французы пожаловались на необходимость экономить на коммунальных услугах из-за резкого скачка цен на газ, сообщает телеканал France 3. По словам журналистов, владельцы апартаментов в ЖК Amoureux в Тулузе вынуждены отказываться от горячего душа из-за того, что стоимость счетов за коммуналку выросла в три раза.
"Я приучаю детей к прохладному и очень короткому душу. Лицо моем холодной водой. Готовимся к лету, когда будет холодный душ", — рассказала в интервью телеканалу местная жительница Софи Паскель.
Она говорит, что сократить расходы на коммуналку может только за счёт экономии горячей воды. По словам Паскель, цены выросли с €140 до €400 в месяц и с зарплатой в €1100 у неё нет возможности платить по счетам.
Журналисты France 3 отмечают, что договор с поставщиком могут пересмотреть после снижения рыночных цен, а пока управляющая компания готова помочь только тем, кто оказался в самом тяжёлом положении.
А ранее экс-вице-канцлер Австрии заявил, что немецкие власти боятся рассказать гражданам правду о проблемах с газом. По его оценке, дело может дойти до сбоев в работе промышленности и, возможно, отключения электроэнергии.
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