Когда можно и нужно давить прыщи: 5 правил

Прыщи — явление неприятное, и многие предпочитают побыстрее избавиться от проблемы, однако не все высыпания можно удалять самостоятельно. Об этом Лайфу рассказала врач – косметолог-терапевт Кристина Радина.

"Прыщ — это лишь один из видов высыпаний. Его можно спутать с гнойничком, волдырём, узелком, эритемой, папулой, пустулой или пурпурой. Поэтому, прежде чем приступить к самостоятельному удалению воспалительного элемента, нужно определить, к какой группе он относится", — предупредила она.

А вот невоспалительные элементы, а именно комедоны, можно и нужно удалять, отметила врач. Они выглядят как небольшие бугорки или точки на лбу, висках и щеках, их образование связано с гиперсекрецией сальных желёз, в результате чего происходит закупорка пор. Если комедоны не воспалены, то удалить их несложно, в противном случае следует обратиться с проблемой к косметологу.

"Дома можно выдавливать только поверхностные, небольшие прыщики, которые уже "созрели" и имеют белую или жёлтую головку с содержимым. Высыпания с наличием воспаления трогать нельзя. Для того чтобы прыщ поскорее прошёл, необходимо применять специальные косметические средства, которые используются не для всего лица, а наносятся локально", — пояснила Радина.

Она добавила, что если решились выдавить прыщик самостоятельно, то нужно помыть руки, очистить лицо от загрязнения и макияжа, протереть проблемное место антисептиком и только тогда приступить к процедуре. Врач предупредила, что после этого нужно вновь обработать участок кожи, а также не красить лицо в течение нескольких часов.