3 самые частые причины постоянной головной боли

Многие сталкиваются с головной болью, которая не проходит после отдыха и приёма болеутоляющих лекарств. Этот недуг может быть связан с рядом причин, например воспалением в шейном отделе или снижением и повышением кровяного давления. Подробнее о них пишет Sohu.

Мигрень Фото © Unsplash

У некоторых женщин часто возникает головная боль, при этом симптомов поражения каких-либо внутренних органов они не ощущают. Как пишет агентство, в таком случае речь может идти о мигрени. При ней боль возникает с одной стороны головы и пульсирует, чувствуются тошнота, утомляемость и слабость. Кроме того, появляется особое восприятие запаха, света и различных звуков.

Аномальное кровяное давление Фото © Unsplash

Высокое или низкое артериальное давление одинаково сможет вызвать головную боль. Если оно растёт, то вместе с ним увеличивается давление крови на сосуды мозга. Всё это приводит к возросшему внутричерепному давлению, которое становится причиной головокружения у гипертоников. Авторы рекомендуют контролировать АД, так как его постоянные скачки способны спровоцировать патологические спазмы сосудов головного мозга.

А у гипотоников по причине снижения АД сбивается ток крови, из-за чего также происходит кислородное голодание мозга. Это также может быть причиной головной боли и головокружения, которое также сопровождается аритмией, учащённым сердцебиением, тошнотой и холодным потом.

Шейный спондилёз Фото © Unsplash

Легко вызвать боль может и воспаление в шейном отделе позвоночника. При некоторых нарушениях начинают выпирать межпозвоночные диски, от чего нервные окончания вокруг них сдавливаются и раздражаются. Всё это как раз и является виновниками воспаления и отёков, которые в дальнейшем будут вызывать головную боль.

Боль, спровоцированную шейным спондилёзом, можно отличить по ряду симптомов. В их числе повторяющееся головокружение, шум в ушах, потеря слуха и памяти, стеснение в груди, комок в горле и другие. Некоторые ощущают онемение и боль в плечах, шее и верхних конечностях.

Если головная боль стала вашим "товарищем", то, по всей видимости, она вызвана одной из вышеуказанных причин. Чтобы от неё избавиться, необходимо обратиться к врачу, который назначит необходимое лечение.

"Вы также должны хорошо выполнять свою работу во всех аспектах жизни, обеспечивать достаточный сон каждый день, есть больше овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, фруктов и других полезных продуктов, а также сократить потребление высококалорийных продуктов", — рекомендуют авторы.