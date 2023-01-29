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29 января, 14:34

Немцы обрадовались решению Шольца продолжать переговоры с Путиным

Жители ФРГ поддержали желание Шольца продолжать телефонные переговоры с Путиным

Читатели новостного портала BR24 поддержали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о желании продолжать телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Многие при этом отметили, что одного стремления к диалогу недостаточно, а в конфликт на Украине Германия и вовсе не должна была ввязываться.

"Вы видите, что без переговоров не обойтись. Это не наш конфликт", — написал ImmerDemokratisch.

Другой подписчик оставил комментарий о том, что "Украина ведёт коварную игру по втягиванию НАТО в прокси-войну с Россией и Германию не должно волновать, что делают другие страны". Немцы согласились с Шольцем в том, что страны должны беседовать, но отметили, что, "к сожалению, в Германии дефицит квалифицированных политиков, понимающих это".

"Абсолютно правильно, переговоры должны продолжаться. Даже если Москва всё ещё непреклонна. Мы не ведём войну против России!" — написал jetztredi.

В Кремле ответили Зеленскому, которому "неинтересно" вести переговоры

В Кремле ответили Зеленскому, которому "неинтересно" вести переговоры

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что их нужно продолжать. Он также озвучил темы прошлых переговоров с российским лидером.

Обложка ©

Shutterstock, © ТАСС / The Kremlin Moscow

Ирина Фальке

Комментарий

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Анатолий Никошенкосегодня в 15:15

О чём говорить с немецим фашистом,внуком фашиста нашему президенту? Говорить можно с равным себе ,а не с американской подстилкой.

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