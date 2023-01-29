Немцы обрадовались решению Шольца продолжать переговоры с Путиным

Читатели новостного портала BR24 поддержали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о желании продолжать телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Многие при этом отметили, что одного стремления к диалогу недостаточно, а в конфликт на Украине Германия и вовсе не должна была ввязываться.

"Вы видите, что без переговоров не обойтись. Это не наш конфликт", — написал ImmerDemokratisch.

Другой подписчик оставил комментарий о том, что "Украина ведёт коварную игру по втягиванию НАТО в прокси-войну с Россией и Германию не должно волновать, что делают другие страны". Немцы согласились с Шольцем в том, что страны должны беседовать, но отметили, что, "к сожалению, в Германии дефицит квалифицированных политиков, понимающих это".

"Абсолютно правильно, переговоры должны продолжаться. Даже если Москва всё ещё непреклонна. Мы не ведём войну против России!" — написал jetztredi.