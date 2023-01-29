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29 января, 15:39

"Новая нормальность": Захарова оценила номер 59-летнего трансгендера на чемпионате Европы по фигурному катанию

Захарова сравнила с цирком номер трансгендера на чемпионате Европы по фигурному катанию

<p>Минна-Мария Антикайнен (в прошлом Маркку-Пекка Антикайнен). Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Minna-Maaria Antikainen</p>

Минна-Мария Антикайнен (в прошлом Маркку-Пекка Антикайнен). Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Minna-Maaria Antikainen

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на открытие чемпионата Европы по фигурному катанию, которое доверили финскому трансгендеру Минне-Марии Антикайнен. Дипломат заметила, что ранее такие перформансы можно было увидеть только на арене цирка.

"Раньше такие пародии показывали в цирке. Встречайте — новая нормальность", — написала Захарова в телеграм-канале и добавила в конце сообщения весёлый эмодзи.

Напомним, 59-летняя фигуристка-трансгендер Минна-Мария Антикайнен (в прошлом Маркку-Пекка Антикайнен) открывала церемонию, но вместо грациозного проката показала свою плохую подготовку. Она потеряла равновесие и приземлилась на лёд, после чего не смогла подняться самостоятельно.

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Ирина Фальке

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