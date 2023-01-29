"Новая нормальность": Захарова оценила номер 59-летнего трансгендера на чемпионате Европы по фигурному катанию
Захарова сравнила с цирком номер трансгендера на чемпионате Европы по фигурному катанию
Минна-Мария Антикайнен (в прошлом Маркку-Пекка Антикайнен). Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Minna-Maaria Antikainen
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на открытие чемпионата Европы по фигурному катанию, которое доверили финскому трансгендеру Минне-Марии Антикайнен. Дипломат заметила, что ранее такие перформансы можно было увидеть только на арене цирка.
"Раньше такие пародии показывали в цирке. Встречайте — новая нормальность", — написала Захарова в телеграм-канале и добавила в конце сообщения весёлый эмодзи.
Напомним, 59-летняя фигуристка-трансгендер Минна-Мария Антикайнен (в прошлом Маркку-Пекка Антикайнен) открывала церемонию, но вместо грациозного проката показала свою плохую подготовку. Она потеряла равновесие и приземлилась на лёд, после чего не смогла подняться самостоятельно.