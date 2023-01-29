"Новая нормальность": Захарова оценила номер 59-летнего трансгендера на чемпионате Европы по фигурному катанию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на открытие чемпионата Европы по фигурному катанию, которое доверили финскому трансгендеру Минне-Марии Антикайнен. Дипломат заметила, что ранее такие перформансы можно было увидеть только на арене цирка.

"Раньше такие пародии показывали в цирке. Встречайте — новая нормальность", — написала Захарова в телеграм-канале и добавила в конце сообщения весёлый эмодзи.