Гостей и сотрудников эвакуировали из концертного зала в Москве из-за угрозы взрыва

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы сотрудники и посетители концертного зала "Измайлово", в тот момент там начинался концерт школы армянских танцев Njdeh. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

По его словам, аноним сообщил о минировании здания, после чего было принято решение об эвакуации всех находящихся внутри людей. Сейчас специалисты исследуют концертный зал и территорию возле него на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.