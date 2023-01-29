Гостей и сотрудников эвакуировали из концертного зала в Москве из-за угрозы взрыва
В Москве эвакуировали людей из концертного зала "Измайлово" из-за угрозы взрыва
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы сотрудники и посетители концертного зала "Измайлово", в тот момент там начинался концерт школы армянских танцев Njdeh. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.
По его словам, аноним сообщил о минировании здания, после чего было принято решение об эвакуации всех находящихся внутри людей. Сейчас специалисты исследуют концертный зал и территорию возле него на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.
Напомним, 21 января неизвестные сообщили о минировании как минимум десяти медицинских учреждений в Москве. На место выезжали сапёры, угроза не подтвердилась.