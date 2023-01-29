Байрактар рассказал об "оковах", мешающих использовать американские F-35

Покупатели американских истребителей F-35 скованы в их использовании, так как не могут распоряжаться самолётами на своё усмотрение без разрешения Вашингтона. Об этом заявил глава правления ведущего производителя беспилотной летательной авиации турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар.

"Когда речь идёт об обороне, суверенитет государств возможен только тогда, когда они разрабатывают собственные технологии. Посмотрите на страны, которые покупают F-35, и посмотрите на то, с какими проблемами они сталкиваются. Они говорят, что не могут использовать их самостоятельно без разрешения США", — объяснил он в беседе с Aydınlık.

По словам Байрактара, любая собственная, пусть и посредственная технология гораздо лучше, чем самое передовое решение, но купленное за границей, которое станет для страны оковами. Он добавил, что только на официальном уровне решается вопрос о продаже продукции. При этом сам Baykar уже подписал договоры с 18 странами, экспорт оценивается в 1,18 миллиарда долларов.

"Это решает государство. Мы можем сказать, что не будем продавать. Но государство решает, будем мы продавать или нет. Министерство иностранных дел, Министерство национальной обороны, Управление по оборонной промышленности... Они решают. Мы не принимаем окончательного решения", — резюмировал он.