Более 50 детей и 120 взрослых замёрзли насмерть из-за холодов в Афганистане

Не менее 170 человек погибло в Афганистане из-за переохлаждения, среди них более 50 детей. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам в сформированном движением "Талибан"* правительстве страны Шафиулла Рахими.





Снегопад в Афганистане. Видео © Twitter / khabartaza_afg

"Всего 170 человек, в том числе дети и женщины", — приводит его слова Xinhua.

В результате заморозков и выпавшего снега пострадало 30 жителей, более 150 жилых домов оказались разрушены, свыше 800 тысяч голов скота погибло.

В страну пришла аномальная зима, она стала самой холодной за последние 15 лет. Температура опускалась ниже 34 градусов. Непогода ещё больше усугубила положение афганского народа, который и без того борется за жизнь: людям не хватает еды, питьевой воды и отопительного оборудования.

До этого Лайф рассказывал историю из российского Волгограда. В хуторе Дараганове подросток заблудился в тумане по пути домой и замёрз насмерть. 16-летний мальчик ушёл пасти скот и не вернулся, тогда-то его семья и забила тревогу.