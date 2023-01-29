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29 января, 15:03

Более 50 детей и 120 взрослых замёрзли насмерть из-за холодов в Афганистане

В Афганистане 170 человек умерло от переохлаждения из-за аномальных морозов

<p>Зима в Афганистане. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/n3ws_w" target="_blank" rel="noopener noreferrer">n3ws_w</a></p>

Зима в Афганистане. Фото © Twitter / n3ws_w

Не менее 170 человек погибло в Афганистане из-за переохлаждения, среди них более 50 детей. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам в сформированном движением "Талибан"* правительстве страны Шафиулла Рахими.

  • Снегопад в Афганистане. Фото © Twitter / ibrahimallami1
    Снегопад в Афганистане. Фото © Twitter / ibrahimallami1
  • Снегопад в Афганистане. Фото © Twitter / n3ws_w
    Снегопад в Афганистане. Фото © Twitter / n3ws_w

Снегопад в Афганистане. Фото © Twitter / ibrahimallami1

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Снегопад в Афганистане. Видео © Twitter / khabartaza_afg

"Всего 170 человек, в том числе дети и женщины", — приводит его слова Xinhua.

В результате заморозков и выпавшего снега пострадало 30 жителей, более 150 жилых домов оказались разрушены, свыше 800 тысяч голов скота погибло.

В страну пришла аномальная зима, она стала самой холодной за последние 15 лет. Температура опускалась ниже 34 градусов. Непогода ещё больше усугубила положение афганского народа, который и без того борется за жизнь: людям не хватает еды, питьевой воды и отопительного оборудования.

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До этого Лайф рассказывал историю из российского Волгограда. В хуторе Дараганове подросток заблудился в тумане по пути домой и замёрз насмерть. 16-летний мальчик ушёл пасти скот и не вернулся, тогда-то его семья и забила тревогу.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Николь Вербер

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