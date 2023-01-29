5 способов сделать лицо худее и забыть о втором подбородке

Избавиться от второго подбородка и сделать лицо худее помогут упражнения для укрепления мышц шеи и спины. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог Марият Мухина.

Диетолог Марият Мухина. Фото © Alse-foto.ru

"Нужно два-три месяца делать регулярно упражнения для укрепления мышц шеи и спины, так как ненужный лордоз шеи способствует визуальному образованию второго подбородка. Необходимо заняться фитнесом и укреплять мышцы спины", — отметила она.

Эксперт призвала сесть на редуцированную диету. На две-три недели нужно уменьшить объём калорий до 900, в этом случае жировое депо "сразу пойдёт в расход", и лицо похудеет. Также стоит переместить приём пищи, богатой калориями, на первую половину дня. Коме того, специалист советует отказаться от высококалорийных продуктов. Так, стоит заправлять салат не майонезом, а соком лимона. А вместо картофельного пюре в качестве гарнира лучше приготовить пюре из корня сельдерея. Рис же следует заменить на низкокалорийное киноа, а любимые многими изделия из муки — на отрубные лепёшки.

Также важно забыть про алкоголь, чай, кофе и соль. Они задерживают воду в организме, что провоцирует появление мешков под глазами и брылей. В рацион стоит включить печень трески, хватит одной чайной ложки в день. Данный продукт является источником жирорастворимых витаминов группы А, Е и D. А для усиления эффекта необходимо купить дермароллер и делать самомассаж лица. Однако перед процедурой желательно нанести на кожу жиросжигающий лосьон с липолитиком.