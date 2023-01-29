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29 января, 14:50

Умер создатель Мамонтёнка и кота Леопольда Вячеслав Назарук

Умер мультипликатор Вячеслав Назарук, создатель персонажей кота Леопольда и Мамонтёнка

<p>Мультипликатор Вячеслав Назарук. Фото © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8Fp6yLm3U7U&ab_channel=VladimirParshikov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vladimir Parshikov</a></p>

Мультипликатор Вячеслав Назарук. Фото © Youtube / Vladimir Parshikov

Создатель персонажей кота Леопольда, Крошки-Енота и Мамонтёнка мультипликатор Вячеслав Назарук скончался на 82-м году жизни. Именно из-под руки этого мастера вышли образы легендарных мультипликационных героев, которые знакомы нам с детства.

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтёнка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертёнок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук", — написал в соцсетях шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Димитрия при Первой градской больнице.

Назарук признан лауреатом Государственной премии СССР за мультфильмы о коте Леопольде. После закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в "Дисней", где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы мультипликатор писал картины, посвящённые событиям древнерусской истории.

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Лайф напоминает, что в ноября 2021 года умер 72-летний создатель мультфильмов о коте Леопольде Константин Романенко. В числе работ мультипликатора также "Северная сказка", "Филипок", "Великолепный Гоша" и многие другие.

Никита Осипов
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