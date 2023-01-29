Умер создатель Мамонтёнка и кота Леопольда Вячеслав Назарук

Создатель персонажей кота Леопольда, Крошки-Енота и Мамонтёнка мультипликатор Вячеслав Назарук скончался на 82-м году жизни. Именно из-под руки этого мастера вышли образы легендарных мультипликационных героев, которые знакомы нам с детства.

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтёнка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертёнок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук", — написал в соцсетях шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Димитрия при Первой градской больнице.

Назарук признан лауреатом Государственной премии СССР за мультфильмы о коте Леопольде. После закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в "Дисней", где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы мультипликатор писал картины, посвящённые событиям древнерусской истории.