Английский футболист украл из Кремля ложку на встрече с Путиным
Экс-футболистка "Арсенала" сдала Фердинанда, укравшего ложку на встрече с Путиным в Кремле
Экс-футболистка "Арсенала" Алекс Скотт поведала историю о том, как Рио Фердинанд во время официального визита в Москву в 2018 году украл в Кремле чайную ложку. Об этом она рассказала в своей книге "Как (не) быть сильной".
По словам спортсменки, легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" прихватил столовый прибор во время мероприятия с участием президента России Владимира Путина, а потом незаметно похвастался добычей.
"Нас с Рио Фердинандом пригласили в Кремль как членов программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе: он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память", — написала Скотт.
Также в своих мемуарах футболистка рассказала, как фото с Путиным спасло ей жизнь в России. В тот злополучный день спортсменке попался таксист, который заявил, что не повезёт её домой, и пригрозил убить.
Shutterstock