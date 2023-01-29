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29 января, 14:54

Английский футболист украл из Кремля ложку на встрече с Путиным

Экс-футболистка "Арсенала" сдала Фердинанда, укравшего ложку на встрече с Путиным в Кремле

Экс-футболистка "Арсенала" Алекс Скотт поведала историю о том, как Рио Фердинанд во время официального визита в Москву в 2018 году украл в Кремле чайную ложку. Об этом она рассказала в своей книге "Как (не) быть сильной".

По словам спортсменки, легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" прихватил столовый прибор во время мероприятия с участием президента России Владимира Путина, а потом незаметно похвастался добычей.

"Нас с Рио Фердинандом пригласили в Кремль как членов программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе: он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память", — написала Скотт.

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Также в своих мемуарах футболистка рассказала, как фото с Путиным спасло ей жизнь в России. В тот злополучный день спортсменке попался таксист, который заявил, что не повезёт её домой, и пригрозил убить.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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