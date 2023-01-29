Английский футболист украл из Кремля ложку на встрече с Путиным

Экс-футболистка "Арсенала" Алекс Скотт поведала историю о том, как Рио Фердинанд во время официального визита в Москву в 2018 году украл в Кремле чайную ложку. Об этом она рассказала в своей книге "Как (не) быть сильной".

По словам спортсменки, легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" прихватил столовый прибор во время мероприятия с участием президента России Владимира Путина, а потом незаметно похвастался добычей.

"Нас с Рио Фердинандом пригласили в Кремль как членов программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе: он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память", — написала Скотт.