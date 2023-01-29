Жители алтайского села вышли на народный сход из-за смерти ребёнка с ангиной в больнице
Жители села Волчиха Алтайского края вышли на народный сход после смерти семилетнего ребёнка в местной больнице. По данным телеграм-канала Mash Siberia, мальчика лечили от ангины, но скончался он от стеноза. Отчаявшиеся сельчане требуют от власти разобраться в истории и пытаются добиться справедливости.
Жители алтайского села вышли на народный сход после смерти семилетнего ребёнка в больнице. Видео © Mash Siberia
Трагедия произошла вчера вечером. По словам местных жителей, семилетний мальчик поступил в Волчихинскую ЦРБ, где у него диагностировали ангину, однако скончался он от стеноза — сужения сосудов. Сельчане убеждены в том, что причиной смерти ребёнка стала врачебная халатность. В населённом пункте есть лишь один педиатр, один терапевт и один стоматолог.
Жители говорят о том, что малышу не оказали должную помощь, поэтому он и скончался. Теперь они требуют отставки главного врача местной больницы Татьяны Харловой, на которую ранее многократно жаловались в различные инстанции.
"На неё (главного врача. — Прим. Лайфа) очень много жалоб. Я сама лично с ней неоднократно сталкивалась. Там вообще беспорядок полнейший. Медицины в Волчихинском районе нет", — сказала жительница села.
Гибель малыша стала последней каплей, и у местных жителей сдали нервы. Они вышли на народный сход, где требуют снять с должности главного врача районной больницы. Сельчане собирают подписи и пишут заявления в различные инстанции, с которыми им помогает прокуратура. Что касается самой Харловой, то она вину отрицает и утверждает, что врачи боролись за жизнь малыша до последнего.
"До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребёнка. Они в течение полутора часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае", — приводит слова Харловой краевое управление здравоохранения.
Ранее Лайф писал, что пьяная подписчица "матери енотов" — Валерии Заволокиной — разгромила её дом, искусала дочь и едва не зарубила топором.
Mash Siberia