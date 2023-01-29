Жители алтайского села вышли на народный сход из-за смерти ребёнка с ангиной в больнице

Жители села Волчиха Алтайского края вышли на народный сход после смерти семилетнего ребёнка в местной больнице. По данным телеграм-канала Mash Siberia, мальчика лечили от ангины, но скончался он от стеноза. Отчаявшиеся сельчане требуют от власти разобраться в истории и пытаются добиться справедливости.

Жители алтайского села вышли на народный сход после смерти семилетнего ребёнка в больнице. Видео © Mash Siberia

Трагедия произошла вчера вечером. По словам местных жителей, семилетний мальчик поступил в Волчихинскую ЦРБ, где у него диагностировали ангину, однако скончался он от стеноза — сужения сосудов. Сельчане убеждены в том, что причиной смерти ребёнка стала врачебная халатность. В населённом пункте есть лишь один педиатр, один терапевт и один стоматолог.

Жители говорят о том, что малышу не оказали должную помощь, поэтому он и скончался. Теперь они требуют отставки главного врача местной больницы Татьяны Харловой, на которую ранее многократно жаловались в различные инстанции.

"На неё (главного врача. — Прим. Лайфа) очень много жалоб. Я сама лично с ней неоднократно сталкивалась. Там вообще беспорядок полнейший. Медицины в Волчихинском районе нет", — сказала жительница села.

Гибель малыша стала последней каплей, и у местных жителей сдали нервы. Они вышли на народный сход, где требуют снять с должности главного врача районной больницы. Сельчане собирают подписи и пишут заявления в различные инстанции, с которыми им помогает прокуратура. Что касается самой Харловой, то она вину отрицает и утверждает, что врачи боролись за жизнь малыша до последнего.