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Регион
Опубликовано 29 января 2023, 19:55

ПСЖ не сможет взять в аренду игрока "Зенита" Малкома

СЭ: "Зенит" не планирует отдавать в аренду нападающего Малкома

Петербургский "Зенит" не планирует отдавать в аренду 25-летнего бразильского нападающего Малкома. Речь может идти только о полноценной покупке игрока, сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Российский клуб не против рассмотреть предложения о покупке игрока, но оно должно устроить сине-бело-голубых и отвечать уровню футболиста. Об арендном соглашении же с кем-либо речь не идёт.

ПСЖ ещё не связывался с "Зенитом" по поводу покупки Малкома
ПСЖ ещё не связывался с "Зенитом" по поводу покупки Малкома

Сейчас Малком находится на сборе "Зенита" в Дубае. Футболист готов продолжать выступать за петербургский клуб и никаких ультиматумов руководству команды не ставит. Минувшим летом Малком заключил с "Зенитом" новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027 года.

Ранее Лайф писал, что защитник "Зенита" Дуглас Сантос убеждён, что клуб имеет все шансы стать чемпионом страны в этом сезоне. На вопрос, что или кто может помешать "Зениту" достичь чемпионства, он ответил: "Только мы сами".

Защитник Сантос рассказал о выборах нового капитана "Зенита"
Защитник Сантос рассказал о выборах нового капитана "Зенита"
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t.me / fczenit

Иван Косицын
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