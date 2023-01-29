ПСЖ не сможет взять в аренду игрока "Зенита" Малкома

Петербургский "Зенит" не планирует отдавать в аренду 25-летнего бразильского нападающего Малкома. Речь может идти только о полноценной покупке игрока, сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Российский клуб не против рассмотреть предложения о покупке игрока, но оно должно устроить сине-бело-голубых и отвечать уровню футболиста. Об арендном соглашении же с кем-либо речь не идёт.

Сейчас Малком находится на сборе "Зенита" в Дубае. Футболист готов продолжать выступать за петербургский клуб и никаких ультиматумов руководству команды не ставит. Минувшим летом Малком заключил с "Зенитом" новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027 года.