Москвичей предупредили о метели и резком понижении давления в понедельник

В Москве в понедельник, 30 января, ожидается ухудшение погоды. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что циклон принесёт метель с ветром до 17 метров в секунду и необычно низкое атмосферное давление.

"Днём в понедельник давление резко понизится. Кроме того, будет усиление ветра до 17 м/с, небольшой снег, кое-где умеренный, поэтому ожидается метель", — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС, добавив, что видимость будет не очень хорошая.

Также синоптик уточнил, что перемены будут связаны со сменой циркуляции. В центре европейской части страны погодой начнёт управлять циклон. Как указал Вильфанд, её характер изменится, а облака "будут низкими, мрачными". Согласно данным Гидрометцентра, атмосферное давление днём в российской столице будет составлять 736 миллиметров ртутного столба, хотя нормой является 748.