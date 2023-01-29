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29 января, 20:26

Москвичей предупредили о метели и резком понижении давления в понедельник

Вильфанд рассказал о метели и резком понижении давления в Москве 30 января

В Москве в понедельник, 30 января, ожидается ухудшение погоды. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что циклон принесёт метель с ветром до 17 метров в секунду и необычно низкое атмосферное давление.

"Днём в понедельник давление резко понизится. Кроме того, будет усиление ветра до 17 м/с, небольшой снег, кое-где умеренный, поэтому ожидается метель", — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС, добавив, что видимость будет не очень хорошая.

Также синоптик уточнил, что перемены будут связаны со сменой циркуляции. В центре европейской части страны погодой начнёт управлять циклон. Как указал Вильфанд, её характер изменится, а облака "будут низкими, мрачными". Согласно данным Гидрометцентра, атмосферное давление днём в российской столице будет составлять 736 миллиметров ртутного столба, хотя нормой является 748.

Вильфанд пошутил про метеозависимых людей

Вильфанд пошутил про метеозависимых людей

Ранее Вильфанд сообщил, что традиционно самые холодные дни зимы в Москве — 31 января и 1 февраля — в нынешнем году будут крайне тёплыми. По словам синоптика, температура воздуха в эти дни будет примерно на пять-шесть градусов выше климатической нормы.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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