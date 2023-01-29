Москвичей предупредили о метели и резком понижении давления в понедельник
Вильфанд рассказал о метели и резком понижении давления в Москве 30 января
В Москве в понедельник, 30 января, ожидается ухудшение погоды. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что циклон принесёт метель с ветром до 17 метров в секунду и необычно низкое атмосферное давление.
"Днём в понедельник давление резко понизится. Кроме того, будет усиление ветра до 17 м/с, небольшой снег, кое-где умеренный, поэтому ожидается метель", — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС, добавив, что видимость будет не очень хорошая.
Также синоптик уточнил, что перемены будут связаны со сменой циркуляции. В центре европейской части страны погодой начнёт управлять циклон. Как указал Вильфанд, её характер изменится, а облака "будут низкими, мрачными". Согласно данным Гидрометцентра, атмосферное давление днём в российской столице будет составлять 736 миллиметров ртутного столба, хотя нормой является 748.
Ранее Вильфанд сообщил, что традиционно самые холодные дни зимы в Москве — 31 января и 1 февраля — в нынешнем году будут крайне тёплыми. По словам синоптика, температура воздуха в эти дни будет примерно на пять-шесть градусов выше климатической нормы.
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