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29 января, 19:34

Как Крис Хемсворт: Учёные объяснили, почему женщин привлекают суровые мужчины

Учёные: В сложные времена женщин привлекают мужчины с более суровыми чертами лица

<p>Актёр Крис Хемсворт. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3116332/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Актёр Крис Хемсворт. Обложка © Kinopoisk.ru

Учёным из Амстердамского свободного университета (Нидерланды) удалось выяснить, какими мужчинами и женщинами интересуется противоположный пол в зависимости от жизненной ситуации. О результатах исследования сообщает издание Daily Mail.

Так, эксперты попросили испытуемых написать рассказ о периодах определённости и благополучия в жизни, а затем — о сложных и неопределённых временах. После каждого этапа им давали фото мужчин и женщин и предлагали выбрать наиболее привлекательные для них лица.

Как оказалось, женщины после описания тяжёлых времён выбирали мужчин с более острыми носами и подбородками, более квадратной челюстью и высокими скулами, то есть с суровой внешностью, такой, как у австралийского актёра Криса Хемсворта и американского артиста Джейсона Момоа. Мужчины же в сложные времена предпочитали женщин миловидной внешности, таких, как, например, американская актриса и певица Селена Гомес. У неё мягкие черты лица и пухлые губы.

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Исследователи сделали вывод, что это связано с "повышенным стремлением к стереотипному типу партнёра" в такие времена, когда не всегда можно положиться только на себя. Мужчины ищут заботливую, добрую женщину. При этом женщины — в поиске сильного, безопасного и надёжного мужчины. Учёные доказали, что предпочтения людей не фиксируются на долгое время и могут меняться в зависимости от психоэмоционального состояния человека.

Ранее Лайф писал, что международная группа учёных провела масштабное исследование и выяснила, какая страна является самой любвеобильной. Для этого специалисты изучили почти десять тысяч человек из 45 государств мира.

Иван Косицын

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