Как Крис Хемсворт: Учёные объяснили, почему женщин привлекают суровые мужчины

Учёным из Амстердамского свободного университета (Нидерланды) удалось выяснить, какими мужчинами и женщинами интересуется противоположный пол в зависимости от жизненной ситуации. О результатах исследования сообщает издание Daily Mail.

Так, эксперты попросили испытуемых написать рассказ о периодах определённости и благополучия в жизни, а затем — о сложных и неопределённых временах. После каждого этапа им давали фото мужчин и женщин и предлагали выбрать наиболее привлекательные для них лица.

Как оказалось, женщины после описания тяжёлых времён выбирали мужчин с более острыми носами и подбородками, более квадратной челюстью и высокими скулами, то есть с суровой внешностью, такой, как у австралийского актёра Криса Хемсворта и американского артиста Джейсона Момоа. Мужчины же в сложные времена предпочитали женщин миловидной внешности, таких, как, например, американская актриса и певица Селена Гомес. У неё мягкие черты лица и пухлые губы.

Исследователи сделали вывод, что это связано с "повышенным стремлением к стереотипному типу партнёра" в такие времена, когда не всегда можно положиться только на себя. Мужчины ищут заботливую, добрую женщину. При этом женщины — в поиске сильного, безопасного и надёжного мужчины. Учёные доказали, что предпочтения людей не фиксируются на долгое время и могут меняться в зависимости от психоэмоционального состояния человека.