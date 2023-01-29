Эрдоган назвал честными и доверительными свои отношения с Путиным

Глава Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что сегодня отношения Москвы и Анкары, в частности его отношения с президентом России Владимиром Путиным, можно охарактеризовать как честные и уважительные.

"В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ", — заметил Эрдоган в своём выступлении перед молодёжью в городе Биледжик, которое транслировал телеканал ТРТ.