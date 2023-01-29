Мэр Кишинёва пригрозил отключить воду президенту и всем членам Правительства Молдавии

Мэр столицы Молдавии Ион Чебан пообещал отключить воду всем представителям власти страны в ответ на "шантаж" со стороны партии "Действие и солидарность". По словам градоначальника, действия политсилы могут оставить без воды Кишинёв. Так он отреагировал на решение компании Premier Energy отключить пункты Apă Canal Chișinău за долги.

"Нас шантажируют, что 1 февраля Кишинёв останется без воды, потому что пункты [водоснабжения] Apă Canal Chișinău будут отключены от электричества. Мы попросили рассмотреть ситуацию, при которой парламент, администрация президента, правительство первыми будут отключены от подачи воды и канализации, чтобы обеспечить экономию, которую предлагает Premier Energy. Чтобы они первыми увидели, каково это — остаться без жизненно важных услуг", — заявил Чебан.

Мэр утверждает, что правящая партия Молдавии только и делает, что поднимает цены и "принимает решения, ссылаясь на региональные причины и военные события на Украине". Градоначальник подчеркнул, что власти Кишинёва оплатили компании по водоснабжению долг в $6,9 миллиона, копившийся с 2015 года, в связи с чем призвал правительство оказать предприятию финансовую помощь.