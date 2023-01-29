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29 января, 18:48

Мэр Кишинёва пригрозил отключить воду президенту и всем членам Правительства Молдавии

<p>Мэр Кишинёва Ион Чебан. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Мэр Кишинёва Ион Чебан. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Мэр столицы Молдавии Ион Чебан пообещал отключить воду всем представителям власти страны в ответ на "шантаж" со стороны партии "Действие и солидарность". По словам градоначальника, действия политсилы могут оставить без воды Кишинёв. Так он отреагировал на решение компании Premier Energy отключить пункты Apă Canal Chișinău за долги.

"Нас шантажируют, что 1 февраля Кишинёв останется без воды, потому что пункты [водоснабжения] Apă Canal Chișinău будут отключены от электричества. Мы попросили рассмотреть ситуацию, при которой парламент, администрация президента, правительство первыми будут отключены от подачи воды и канализации, чтобы обеспечить экономию, которую предлагает Premier Energy. Чтобы они первыми увидели, каково это — остаться без жизненно важных услуг", — заявил Чебан.

Мэр утверждает, что правящая партия Молдавии только и делает, что поднимает цены и "принимает решения, ссылаясь на региональные причины и военные события на Украине". Градоначальник подчеркнул, что власти Кишинёва оплатили компании по водоснабжению долг в $6,9 миллиона, копившийся с 2015 года, в связи с чем призвал правительство оказать предприятию финансовую помощь.

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К слову, в Молдавии боятся лишиться ещё и российского газа. Официальный представитель МИД страны Даниэл Водэ ранее объяснила, что именно из-за этого страха республика отказалась присоединяться к санкциям Евросоюза против Москвы и Минска.

Ирина Фальке

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