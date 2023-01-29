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29 января, 18:41

ХАМАС объявило о получении важных сведений со сбитого израильского дрона

В ХАМАС заявили, что сбили беспилотник Израиля и получили с него важную информацию

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило, что сбило беспилотник Израиля. Им также удалось получить важную информацию с дрона.

"Беспилотник был на специальной миссии над сектором Газа, наши инженеры смогли справиться с ним и извлечь важную информацию о вражеских силах ", — указано в заявлении.

В Палестине опровергли данные о вторжении армии Израиля

В Палестине опровергли данные о вторжении армии Израиля

По информации издания Times of Israel, Армия обороны Израиля подтвердила потерю беспилотника в секторе Газа и объявила, что обстоятельства инцидента будут расследованы.

Ранее Лайф писал, что на фоне ряда терактов, которые в эти дни произошли в Израиле и Палестине, папа римский Франциск призвал государства к поиску мира. Слова он произнёс после традиционной воскресной проповеди.

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ТАСС / ZUMA

Иван Косицын

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