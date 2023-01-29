ХАМАС объявило о получении важных сведений со сбитого израильского дрона
В ХАМАС заявили, что сбили беспилотник Израиля и получили с него важную информацию
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило, что сбило беспилотник Израиля. Им также удалось получить важную информацию с дрона.
"Беспилотник был на специальной миссии над сектором Газа, наши инженеры смогли справиться с ним и извлечь важную информацию о вражеских силах ", — указано в заявлении.
По информации издания Times of Israel, Армия обороны Израиля подтвердила потерю беспилотника в секторе Газа и объявила, что обстоятельства инцидента будут расследованы.
Ранее Лайф писал, что на фоне ряда терактов, которые в эти дни произошли в Израиле и Палестине, папа римский Франциск призвал государства к поиску мира. Слова он произнёс после традиционной воскресной проповеди.
ТАСС / ZUMA