ХАМАС объявило о получении важных сведений со сбитого израильского дрона

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" сообщило, что сбило беспилотник Израиля. Им также удалось получить важную информацию с дрона.

"Беспилотник был на специальной миссии над сектором Газа, наши инженеры смогли справиться с ним и извлечь важную информацию о вражеских силах ", — указано в заявлении.

По информации издания Times of Israel, Армия обороны Израиля подтвердила потерю беспилотника в секторе Газа и объявила, что обстоятельства инцидента будут расследованы.