Стивен Кинг хотел поддержать украинцев и нарвался на их гнев из-за трёх "унизительных" букв

Американский писатель Стивен Кинг написал в соцсетях пост в поддержку украинцев и оказался у них в немилости. Пользователи "Твиттера" упрекнули "короля ужасов" в пренебрежительном отношении к Незалежной всего из-за трёх букв.

Дело в том, что перед словом Ukraine Кинг использовал неправильный артикль — the. Такое употребление противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев. По убеждению жителей Незалежной, использование артикля ставит под сомнение её суверенитет.

Украинцы обратились к Кингу: "Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine". А также указали писателю, что обращение "the Ukraine унизительно для нации". Одна из подписчиц заявила: "Ukraine — это страна, а the Ukraine — регион, а мы не говорим the England или the Finland".

"А ведь в школах вас часто ставят в пример как человека, хорошо знающего грамматику", — возмутился ещё один читатель.