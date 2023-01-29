Стивен Кинг хотел поддержать украинцев и нарвался на их гнев из-за трёх "унизительных" букв
Украинцы возмутились артиклем перед названием страны в посте Стивена Кинга об Украине
Американский писатель Стивен Кинг. Фото © ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS
Американский писатель Стивен Кинг написал в соцсетях пост в поддержку украинцев и оказался у них в немилости. Пользователи "Твиттера" упрекнули "короля ужасов" в пренебрежительном отношении к Незалежной всего из-за трёх букв.
Дело в том, что перед словом Ukraine Кинг использовал неправильный артикль — the. Такое употребление противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев. По убеждению жителей Незалежной, использование артикля ставит под сомнение её суверенитет.
Украинцы обратились к Кингу: "Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine". А также указали писателю, что обращение "the Ukraine унизительно для нации". Одна из подписчиц заявила: "Ukraine — это страна, а the Ukraine — регион, а мы не говорим the England или the Finland".
"А ведь в школах вас часто ставят в пример как человека, хорошо знающего грамматику", — возмутился ещё один читатель.
Ранее украинские мигранты пожаловались на ужасные условия жилья в Великобритании. Одна из беженок сказала, что там, где ей приходится жить, "ужасно, а коридоры старые и грязные". При этом некоторые страны Европы уже устали от постоянного недовольства граждан Незалежной и начали выгонять украинских беженцев на улицу.