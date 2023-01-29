11 небанальных виновников мигрени

Приступ мигрени могут вызвать самые разные факторы, даже шоколад, бананы, цитрусовые и жирные сыры. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил врач-невролог клиники "Атлас" Игорь Мацокин.

"Часто триггерами выступают эмоциональный стресс, изменение погоды, менструация, голод или переедание, недостаточный или, наоборот, избыточный сон, приём некоторых видов алкоголя (красное вино, шампанское, пиво)", — добавил он.

При хронической головной боли медик рекомендует вести дневник, в котором нужно указывать характер, время начала боли, а также принятые лекарства. Это поможет врачу быстрее понять возможную причину и дать правильные советы по профилактике.

По словам Мацокина, мигрень отличается от других видов головной боли тем, что может иметь "предвестников". Речь идёт о зрительных нарушениях или проблемах с речью и чувствительностью в руке. Боль зачастую сопровождается тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью, отметил невролог.

Врач добавил, что для избавления от хронической мигрени сейчас используют симптоматическое лечение. Кроме того, специалисты назначают антидепрессанты и бета-блокаторы. При этом самым современным методом профилактики является использование препаратов моноклональных антител, которые препятствуют иммунным нарушениям, то есть причинам мигрени. Их рекомендуют вводить, когда человек живёт с неприятными ощущениями больше четырёх дней в месяц.

"Особенно эффективен этот метод при семейной форме мигрени. Однако показания, противопоказания и режим дозирования необходимо обсуждать индивидуально с врачом", — подчеркнул Мацокин.