ВСУ бросили при бегстве из Артёмовска тела иностранных наёмников без голов и кистей рук
Пригожин сообщил об обнаружении в Артёмовске изуродованных тел иностранных наёмников
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об обнаружении в Артёмовске (Бахмуте) изувеченных тел наёмников, воевавших в рядах Иностранного легиона ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщает его пресс-служба.
"Сегодня в Бахмуте подразделениями ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наёмникам, которых из-за плотных боёв противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности", — говорится в сообщении.
По словам Пригожина, обнаруженные тела погибших иностранцев "и другие доказательства в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений".
Ранее сообщалось о гибели на Украине двух колумбийских и двух британских наёмников. По данным телеканала Sky News, они были убиты в боях под Соледаром. Согласно подсчётам газеты Washington Post, сейчас на украинской стороне действует от одной до трёх тысяч зарубежных "солдат удачи".
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka