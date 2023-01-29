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Опубликовано 29 января 2023, 17:52
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ВСУ бросили при бегстве из Артёмовска тела иностранных наёмников без голов и кистей рук

Пригожин сообщил об обнаружении в Артёмовске изуродованных тел иностранных наёмников

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об обнаружении в Артёмовске (Бахмуте) изувеченных тел наёмников, воевавших в рядах Иностранного легиона ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщает его пресс-служба.

"Сегодня в Бахмуте подразделениями ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наёмникам, которых из-за плотных боёв противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности", — говорится в сообщении.

По словам Пригожина, обнаруженные тела погибших иностранцев "и другие доказательства в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений".

Стало известно, как распределены силы наёмников в украинской армии
Стало известно, как распределены силы наёмников в украинской армии

Ранее сообщалось о гибели на Украине двух колумбийских и двух британских наёмников. По данным телеканала Sky News, они были убиты в боях под Соледаром. Согласно подсчётам газеты Washington Post, сейчас на украинской стороне действует от одной до трёх тысяч зарубежных "солдат удачи".

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Ирина Фальке
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