ВСУ бросили при бегстве из Артёмовска тела иностранных наёмников без голов и кистей рук

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об обнаружении в Артёмовске (Бахмуте) изувеченных тел наёмников, воевавших в рядах Иностранного легиона ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщает его пресс-служба.

"Сегодня в Бахмуте подразделениями ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наёмникам, которых из-за плотных боёв противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности", — говорится в сообщении.