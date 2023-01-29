Соседка слышала страшные крики матери, у которой прямо из квартиры похитили трёхлетнего сына

Соседка женщины, у которой украли ребёнка в районе Лианозово на северо-востоке Москвы, нечаянно стала свидетельницей происшествия. В беседе с Лайфом девушка рассказала, что выбежала в подъезд на страшные крики матери малыша.

Соседка матери, у которой экс-супруг похитил ребёнка, раскрыла детали случившегося. Видео © LIFE

По словам девушки, дверь в подъезд была уже открыта, а мать мальчика находилась на улице. Соседка не успела застать самого похитителя, но из разговора с пострадавшей поняла, что ребёнка отобрал её бывший супруг. Женщина иногда слышала, как пара выясняет отношения. Ребёнку около трёх лет.

Мать мальчика говорит, что открыла дверь только потому, что ждала доставку, но, как правило, в таких случаях ведёт себя осторожно. Другой собеседник Лайфа сообщил, что мужчина действовал не один. Его на улице за рулём кто-то ждал: когда отец с малышом на руках сел в машину, тот ударил по газам и умчался.