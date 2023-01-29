Немецкой журналистке пришлось извиняться после позорной ошибки в эфире о Красной армии

Ведущая немецкого телеканала Welt Франка Лефельдт перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF). Оговорка произошла во время выпуска новостей в годовщину освобождения Освенцима — 27 января.

Лефельдт заявила, что лагерь смерти якобы освободили представители "Фракции Красной армии". После этого журналистку обвинили в непрофессионализме и бедном кругозоре. Она уже извинилась в соцсетях за случившееся и призналась, что столкнулась с хейтом.

"Такие оговорки недопустимы в прямом эфире, но происходят. Люди совершают ошибки. За моей ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма. Интересно, что происходит в головах тех, кто в этом участвует", — написала Лефельдт в "Твиттере".

Напомним, представители "Фракции Красной армии" убивали и похищали людей, а также устраивали взрывы и грабили банки в ФРГ в конце 70-х. Она считается одной из самых известных террористических организаций XX века.