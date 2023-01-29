"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 января, 16:46

В Казани объявлены в розыск двое сбежавших из психбольницы рецидивистов

<p>Обвиняемые в тяжких преступлениях пациенты психбольницы в Казани. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mash_iptash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Iptash</a></p>

Обвиняемые в тяжких преступлениях пациенты психбольницы в Казани. Обложка © t.me / Mash Iptash

Два пациента Казанской психиатрической больницы, обвиняемые в тяжких преступлениях, совершили побег. По данным Mash Iptash, беглецов зовут Артём Павлов и Дмитрий Колупаев.

Павлов был помещён в стационар специализированного типа за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу жизни, его напарник — за грабёж. Розыском преступников занимается казанский отдел полиции № 12 "Гвардейский". Все необходимые данные для поимки сбежавших из психиатрической клиники уже есть в распоряжении правоохранителей.

Полицию в Москве подняли по тревоге из-за похищения ребёнка неизвестным на чёрной Toyota

Полицию в Москве подняли по тревоге из-за похищения ребёнка неизвестным на чёрной Toyota

Ранее Лайф сообщал, что из колонии в Архангельской области сбежал заключённый, отбывавший срок за убийство. Известно, что пропавший — 61-летний мужчина, который совершил преступление в 2013 году.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров