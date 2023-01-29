В Казани объявлены в розыск двое сбежавших из психбольницы рецидивистов

Два пациента Казанской психиатрической больницы, обвиняемые в тяжких преступлениях, совершили побег. По данным Mash Iptash, беглецов зовут Артём Павлов и Дмитрий Колупаев.

Павлов был помещён в стационар специализированного типа за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу жизни, его напарник — за грабёж. Розыском преступников занимается казанский отдел полиции № 12 "Гвардейский". Все необходимые данные для поимки сбежавших из психиатрической клиники уже есть в распоряжении правоохранителей.