В Казани объявлены в розыск двое сбежавших из психбольницы рецидивистов
Обвиняемые в тяжких преступлениях пациенты психбольницы в Казани. Обложка © t.me / Mash Iptash
Два пациента Казанской психиатрической больницы, обвиняемые в тяжких преступлениях, совершили побег. По данным Mash Iptash, беглецов зовут Артём Павлов и Дмитрий Колупаев.
Павлов был помещён в стационар специализированного типа за умышленное причинение вреда здоровью и угрозу жизни, его напарник — за грабёж. Розыском преступников занимается казанский отдел полиции № 12 "Гвардейский". Все необходимые данные для поимки сбежавших из психиатрической клиники уже есть в распоряжении правоохранителей.
Ранее Лайф сообщал, что из колонии в Архангельской области сбежал заключённый, отбывавший срок за убийство. Известно, что пропавший — 61-летний мужчина, который совершил преступление в 2013 году.