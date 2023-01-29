Белгородское село попало под обстрел ВСУ
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Долгое
Украинские военные сегодня обстреляли село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет", — написал он.
Глава региона добавил, что взрывной волной были выбиты стёкла в одном из домов. Оперативные службы уже находятся на месте случившегося.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Курской области. Зафиксировано 12 прилётов, повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались два населённых пункта.
ТАСС / Река Александр