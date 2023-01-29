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29 января, 16:24

Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Долгое

Украинские военные сегодня обстреляли село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет", — написал он.

Глава региона добавил, что взрывной волной были выбиты стёкла в одном из домов. Оперативные службы уже находятся на месте случившегося.

"Не дрожат, держат!": Гладков восхитился мужеством жителей Белгородской области

"Не дрожат, держат!": Гладков восхитился мужеством жителей Белгородской области

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Курской области. Зафиксировано 12 прилётов, повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались два населённых пункта.

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ТАСС / Река Александр

Никита Осипов

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