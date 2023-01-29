WSJ назвала Израиль ответственным за атаку на военный завод в Иране

Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана с помощью беспилотников был нанесён Израилем. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и других лиц, знакомых с ситуацией.

"Израиль осуществил скрытную атаку с применением БПЛА по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана", — говорится в публикации.