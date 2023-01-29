WSJ назвала Израиль ответственным за атаку на военный завод в Иране
WSJ: Удар по заводу боеприпасов в Иране нанёс Израиль с целью ядерного сдерживания Тегерана
Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана с помощью беспилотников был нанесён Израилем. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и других лиц, знакомых с ситуацией.
"Израиль осуществил скрытную атаку с применением БПЛА по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана", — говорится в публикации.
Издание уточняет, что речь идёт о якобы нарастающем военном сотрудничестве Ирана с Россией. Также подчёркивается, что это "первый осуществлённый Израилем удар, о котором стало известно" с момента вступления в должность премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Напомним, склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотников. После чего на объекте произошёл взрыв. Один из дронов, как утверждается, был сбит, два других перехвачены. Склад получил незначительные повреждения, пострадавших нет. Al Arabiya утверждал, что к атаке на завод причастна американская авиация.
Twitter / @jcokechukwu