Войска России выбили ВСУ из девяти населённых пунктов Запорожья
Рогов: Российские бойцы вытеснили ВСУ из девяти населённых пунктов в Запорожской области
Российские военные в Запорожской области взяли под контроль девять населённых пунктов, которые до этого удерживали украинские подразделения. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На линии боевого соприкосновения в Запорожской области инициатива в руках наших ребят. Малыми силами путём разведки боем из девяти населённых пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль", — сказал он, назвав результаты большим успехом.
Ранее министр обороны Украины назвал тяжёлым положение дел ВСУ на фронте. Алексей Резников также отметил, что понадобится время для получения западных танков.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ