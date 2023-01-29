Войска России выбили ВСУ из девяти населённых пунктов Запорожья
Рогов: Российские бойцы вытеснили ВСУ из девяти населённых пунктов в Запорожской области
Российские военные в Запорожской области взяли под контроль девять населённых пунктов, которые до этого удерживали украинские подразделения. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На линии боевого соприкосновения в Запорожской области инициатива в руках наших ребят. Малыми силами путём разведки боем из девяти населённых пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль", — сказал он, назвав результаты большим успехом.
Ранее министр обороны Украины назвал тяжёлым положение дел ВСУ на фронте. Алексей Резников также отметил, что понадобится время для получения западных танков.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ