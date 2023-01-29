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Регион
Опубликовано 29 января 2023, 16:01
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Войска России выбили ВСУ из девяти населённых пунктов Запорожья

Рогов: Российские бойцы вытеснили ВСУ из девяти населённых пунктов в Запорожской области

Российские военные в Запорожской области взяли под контроль девять населённых пунктов, которые до этого удерживали украинские подразделения. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На линии боевого соприкосновения в Запорожской области инициатива в руках наших ребят. Малыми силами путём разведки боем из девяти населённых пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль", — сказал он, назвав результаты большим успехом.

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Ранее министр обороны Украины назвал тяжёлым положение дел ВСУ на фронте. Алексей Резников также отметил, что понадобится время для получения западных танков.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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