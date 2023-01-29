Войска России выбили ВСУ из девяти населённых пунктов Запорожья

Российские военные в Запорожской области взяли под контроль девять населённых пунктов, которые до этого удерживали украинские подразделения. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На линии боевого соприкосновения в Запорожской области инициатива в руках наших ребят. Малыми силами путём разведки боем из девяти населённых пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль", — сказал он, назвав результаты большим успехом.