Два человека стали жертвами огненного ДТП под Иркутском

В Иркутской области столкновение на трассе внедорожника и грузовика закончилось пожаром, жертвами стали два человека. О случившемся пишет УМВД РФ по региону.

В Иркутской области ДТП закончилось пожаром. Видео © t.me / МВД38

"Сегодня вечером на федеральной автодороге Р255 "Сибирь" вблизи посёлка Замзор Нижнеудинского района произошло столкновение внедорожника с большегрузом. После удара оба автомобиля загорелись", — уточнили в ведомстве.

Водитель и пассажир Suzuki Escudo погибли на месте. Судя по публикуемым кадрам, обе машины выгорели дотла, а пожар был виден на приличном расстоянии. Полиции предстоит выяснить, кто виновник страшного ДТП.