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29 января, 15:58

Два человека стали жертвами огненного ДТП под Иркутском

Два автомобиля сгорели дотла в результате ДТП под Иркутском, есть погибшие

В Иркутской области столкновение на трассе внедорожника и грузовика закончилось пожаром, жертвами стали два человека. О случившемся пишет УМВД РФ по региону.

В Иркутской области ДТП закончилось пожаром. Видео © t.me / МВД38

"Сегодня вечером на федеральной автодороге Р255 "Сибирь" вблизи посёлка Замзор Нижнеудинского района произошло столкновение внедорожника с большегрузом. После удара оба автомобиля загорелись", — уточнили в ведомстве.

Водитель и пассажир Suzuki Escudo погибли на месте. Судя по публикуемым кадрам, обе машины выгорели дотла, а пожар был виден на приличном расстоянии. Полиции предстоит выяснить, кто виновник страшного ДТП.

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Ранее Лайф писал, что по меньшей мере 41 человек погиб в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в пакистанской провинции Белуджистан. Все они сгорели заживо, люди не смогли самостоятельно открыть двери.

Обложка ©

t.me / МВД38

Татьяна Миссуми

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