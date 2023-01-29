Турция напомнила Швеции и Финляндии об их обещаниях
Минобороны Турции: Швеция и Финляндия ещё не выполнили условия для вступления в НАТО
Перспектива одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО зависит от выполнения ими данных Анкаре обещаний, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Его слова приводит местный телеканал Ulusal.
"Они сейчас ждут от нашего парламента одобрения в связи с их вступлением в НАТО. По этому поводу мы ничего не скажем. Говорим им: "Выполните то, под чем подписались". Это настолько просто", — уточнил министр, говоря о меморандуме, который был подписан сторонами в прошлом году.
Акар напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и его коллеги из Финляндии и Швеции подписали документ ещё летом. На встрече присутствовали министры обороны и иностранных дел, а также глава НАТО Йенс Столтенберг.
"Сказали, что уберут террористов из Финляндии и Швеции", — заметил Акар.
Как уже писал Лайф, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеции больше не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО. Поводом для такого решения послужила акция с сожжением Корана, после чего Анкара отменила визит министра обороны Швеции. Тем временем в российском МИД назвали сожжение священной книги безобразной и провокационной атакой на ислам.
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