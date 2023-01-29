Турция напомнила Швеции и Финляндии об их обещаниях

"Они сейчас ждут от нашего парламента одобрения в связи с их вступлением в НАТО. По этому поводу мы ничего не скажем. Говорим им: "Выполните то, под чем подписались". Это настолько просто", — уточнил министр, говоря о меморандуме, который был подписан сторонами в прошлом году.