Полицию в Москве подняли по тревоге из-за похищения ребёнка неизвестным на чёрной Toyota
На северо-востоке Москвы неизвестный похитил ребёнка и скрылся на автомобиле
На северо-востоке Москвы неизвестный похитил ребёнка и скрылся вместе с ним на автомобиле. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, всё произошло в районе Лианозово на улице Череповецкой, 4.
Сначала злоумышленник поехал в сторону дома № 6. Однако через некоторое время его заметили на 77-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД): машина промелькнула перед камерой наблюдения. По предварительной информации, похититель передвигается на чёрной машине Toyota Sedan. Полиция занимается розыском злоумышленника.
Ранее Лайф писал, что в Москве девушка сообщила в полицию о похищении и групповом изнасиловании. Поздно вечером она ждала такси на остановке на МКАД в Северном Тушине.
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