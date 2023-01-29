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29 января, 15:43
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Полицию в Москве подняли по тревоге из-за похищения ребёнка неизвестным на чёрной Toyota

На северо-востоке Москвы неизвестный похитил ребёнка и скрылся на автомобиле

На северо-востоке Москвы неизвестный похитил ребёнка и скрылся вместе с ним на автомобиле. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, всё произошло в районе Лианозово на улице Череповецкой, 4.

Сначала злоумышленник поехал в сторону дома № 6. Однако через некоторое время его заметили на 77-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД): машина промелькнула перед камерой наблюдения. По предварительной информации, похититель передвигается на чёрной машине Toyota Sedan. Полиция занимается розыском злоумышленника.

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Ранее Лайф писал, что в Москве девушка сообщила в полицию о похищении и групповом изнасиловании. Поздно вечером она ждала такси на остановке на МКАД в Северном Тушине.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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