Полицию в Москве подняли по тревоге из-за похищения ребёнка неизвестным на чёрной Toyota

На северо-востоке Москвы неизвестный похитил ребёнка и скрылся вместе с ним на автомобиле. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, всё произошло в районе Лианозово на улице Череповецкой, 4.

Сначала злоумышленник поехал в сторону дома № 6. Однако через некоторое время его заметили на 77-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД): машина промелькнула перед камерой наблюдения. По предварительной информации, похититель передвигается на чёрной машине Toyota Sedan. Полиция занимается розыском злоумышленника.