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29 января, 15:54

Третий депутат Верховной рады за день отказался от мандата

Депутат Верховной рады Олег Волошин решил сложить мандат

Третий депутат Верховной рады за день от запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) отказался от мандата. Им стал Олег Волошин. Ранее аналогичные решения приняли Наталья Королевская и Юрий Солод. Об этом пишет украинское издание "Суспільне".

По его данным, информацию подтвердил бывший сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко. В публикации отмечается, что Волошин, Королевская и Солод находятся за пределами Украины и в Киеве их грозились лишить гражданства.

Верховная рада лишила Медведчука депутатского мандата

Верховная рада лишила Медведчука депутатского мандата

Ранее сегодня депутат Верховной рады от запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская и её коллега — муж Юрий Солод — приняли решение сложить мандаты.

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Wikipedia

Татьяна Миссуми

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