Третий депутат Верховной рады за день отказался от мандата

Третий депутат Верховной рады за день от запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) отказался от мандата. Им стал Олег Волошин. Ранее аналогичные решения приняли Наталья Королевская и Юрий Солод. Об этом пишет украинское издание "Суспільне".

По его данным, информацию подтвердил бывший сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко. В публикации отмечается, что Волошин, Королевская и Солод находятся за пределами Украины и в Киеве их грозились лишить гражданства.