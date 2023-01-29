Третий депутат Верховной рады за день отказался от мандата
Депутат Верховной рады Олег Волошин решил сложить мандат
Третий депутат Верховной рады за день от запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) отказался от мандата. Им стал Олег Волошин. Ранее аналогичные решения приняли Наталья Королевская и Юрий Солод. Об этом пишет украинское издание "Суспільне".
По его данным, информацию подтвердил бывший сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко. В публикации отмечается, что Волошин, Королевская и Солод находятся за пределами Украины и в Киеве их грозились лишить гражданства.
Ранее сегодня депутат Верховной рады от запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская и её коллега — муж Юрий Солод — приняли решение сложить мандаты.