Невролог объяснила связь между гриппом и деменцией

Хоть многие вирусы и связаны с высоким риском возникновения нейродегенеративных заболеваний, наличие прямой связи между ними не доказано. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская, комментируя недавнее исследование американских учёных, которые утверждали, что заражение рядом инфекций, в частности гриппом, повышает вероятность развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

"Выявленная связь может быть обусловлена тем, что люди с ослабленной иммунной системой изначально более подвержены развитию деменции и других нейродегенеративных заболеваний, а также более тяжело переносят вирусные инфекции", — отметила невролог.

По её мнению, в данном случае осложнения от инфекций не становятся причиной дальнейшего развития болезни Альцгеймера или Паркинсона, однако они могут служить индикатором другой опасности. Чтобы снизить риски осложнений при инфекциях, врач рекомендует побольше отдыхать в период болезни и не пытаться перенести её на ногах.