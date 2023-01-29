Отец убившей троих детей екатеринбурженки объяснил состояние дочери "мочегонным"
Отец Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге, объяснил поступок дочери "смертельной дозой мочегонного", которую ей мог дать супруг из чувства ненависти. Таким мнением мужчина поделился с порталом "E1.ru".
Он опроверг информацию, что у супругов были хорошие отношения. По его словам, дело шло к разводу, муж Анастасии даже перевозил из квартиры свои вещи, но детей бывшей возлюбленной оставлять не хотел, поэтому и придумал план, как избавиться от женщины.
"При разводе он хотел избавиться от жены, чтобы сохранить за собой детей. Потому что при разводе, сами знаете, почти сто процентов детей остаются с матерью. Я думаю, он дал ей смертельную дозу мочегонного. И это обернулось такой трагедией. Я виню в этом её мужа-наркомана", — сказал он.
По его словам, мочегонное вызвало у Петровой сильное обезвоживание, а как следствие — "сгущение крови, потерю питания мозга, потерю рассудка, бред". Такое состояние женщины якобы и привело к галлюцинациям и убийству. Мужчина подчеркнул, что про обезвоживание дочь ему рассказала сама, уже находясь в СИЗО.
"Нестерпимые муки совести": Психиатр предрёк плачевную судьбу матери из Екатеринбурга, убившей троих детей
Напомним, 26 декабря в Екатеринбурге мать жестоко расправилась с тремя своими детьми, в которых "вселились бесы". В записке она назвала мужа сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем апокалипсисе. Женщина сама созналась в преступлении, отправив родственникам СМС. Позже в её организме были найдены наркотики, хотя сама она отвергает их употребление.
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