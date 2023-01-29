Отец убившей троих детей екатеринбурженки объяснил состояние дочери "мочегонным"

Отец Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге, объяснил поступок дочери "смертельной дозой мочегонного", которую ей мог дать супруг из чувства ненависти. Таким мнением мужчина поделился с порталом "E1.ru".

Он опроверг информацию, что у супругов были хорошие отношения. По его словам, дело шло к разводу, муж Анастасии даже перевозил из квартиры свои вещи, но детей бывшей возлюбленной оставлять не хотел, поэтому и придумал план, как избавиться от женщины.

"При разводе он хотел избавиться от жены, чтобы сохранить за собой детей. Потому что при разводе, сами знаете, почти сто процентов детей остаются с матерью. Я думаю, он дал ей смертельную дозу мочегонного. И это обернулось такой трагедией. Я виню в этом её мужа-наркомана", — сказал он.