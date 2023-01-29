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29 января, 16:52

Из ТРЦ в Мурманске эвакуировали тысячу человек из-за задымления автомобиля на парковке

<p>Эвакуация из ТРЦ в Мурманске. Фото © VK / <a href="https://vk.com/mvestnik?w=wall-44891056_144593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мурманский вестник</a></p>

Эвакуация из ТРЦ в Мурманске. Фото © VK / Мурманский вестник

В Мурманске более тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра, потому что на крытом паркинге произошло задымление в одном из автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о том, что произошло срабатывание аварийной пожарной сигнализации в ТРЦ "Мурманск молл" по адресу Мурманск, пр. Ленина, 32. Из ТРЦ было эвакуировано более одной тысячи посетителей", говорится в заявлении.

Паники не было, посетители организованно покинули здание. Ликвидировать задымление в машине удалось ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате инцидента никто не пострадал.

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Также сегодня сообщалось, что в Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы сотрудники и посетители концертного зала "Измайлово", в тот момент там начинался концерт школы армянских танцев Njdeh.

Татьяна Миссуми

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