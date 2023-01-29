Из ТРЦ в Мурманске эвакуировали тысячу человек из-за задымления автомобиля на парковке

В Мурманске более тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра, потому что на крытом паркинге произошло задымление в одном из автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о том, что произошло срабатывание аварийной пожарной сигнализации в ТРЦ "Мурманск молл" по адресу Мурманск, пр. Ленина, 32. Из ТРЦ было эвакуировано более одной тысячи посетителей", — говорится в заявлении.

Паники не было, посетители организованно покинули здание. Ликвидировать задымление в машине удалось ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате инцидента никто не пострадал.