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29 января, 17:11

Четыре человека погибли при ракетном ударе ВСУ по ж/д мосту в Запорожье

Украинские военные ударили снарядами HIMARS по железнодорожному мосту в районе Мелитополя, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. В результате обстрела четыре человека погибли, ещё пятеро получили ранения.

"Сегодня в полдень укронацисты нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в селе Светлодолинское Мелитопольского района", написал Балицкий в телеграм-канале.

Врио губернатора уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По его словам, киевские власти целенаправленно били по гражданскому объекту, совершив тем самым очередное преступление против мирных граждан. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пообещал, что им и пострадавшим будет оказана максимальная помощь.

Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по автомобильному мосту в Запорожье

Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по автомобильному мосту в Запорожье

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Долгое. По его словам, взрывной волной были выбиты стёкла в одном из домов.

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ТАСС / Тришин Николай

Ирина Фальке

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