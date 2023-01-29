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Регион
Опубликовано 29 января 2023, 17:17
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Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams на СВО

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин объявил, что российские бизнесмены пообещали за каждый подбитый американский танк Abrams выплатить награду в 10 миллионов рублей.

"С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс",  написал он в своём блоге в "Дзене".

В Сети уже высоко оценили инициативу. В комментариях кто-то написал, что за такие деньжищи ВСУ сами начнут подрывать американские танки. Некоторые предложили ударить сразу по танковой колонне, которая потянется на Украину: оптом выгоднее. Один пользователь призвал к активности партизан, ведь Abrams можно спалить прямо в ангаре, в тылу. "А как насчёт награды за немецкие Leopard 2?" — поинтересовался подписчик Охлобыстина.

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Напомним, в Америке решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а в Германии — 14 танков Leopard 2. Однако такой исход поддержали не все. Намерение уже осудили в ООН, а в американском Конгрессе потребовали от президента США Джо Байдена объяснений. В МИД РФ назвали решение по танкам деструктивным шагом, а также отметили, что это и есть эскалация конфликта, которую так отрицает Запад.

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Татьяна Миссуми
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