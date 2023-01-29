Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams на СВО

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин объявил, что российские бизнесмены пообещали за каждый подбитый американский танк Abrams выплатить награду в 10 миллионов рублей.

"С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс", — написал он в своём блоге в "Дзене".